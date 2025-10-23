Паркер и Вордли провели битву взглядов перед боем на шоу в Лондоне
Поединок состоится на О2 Арене
43 минуты назад
Паркер и Вордли / Фото - BBC
Временный обладатель титула WBO в супертяжелом дивизионе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) и временный чемпион мира WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО) провели битву взглядов во время открытой тренировки.
Напомним, поединок между Вордли и Паркером состоится 25 октября на O2 Арене в Лондоне. Победитель должен стать претендентом на титул Александра Усика.