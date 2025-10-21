Временный чемпион мира WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для DAZN поделился мыслями о предстоящем поединке с временным обладателем титула WBA новозеландцем Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).

«Я рад, что он поднял руку. Есть много бойцов, которые говорят, что хотят драться, что они будут драться с кем угодно, но это лишь слова.

Хотя у нас хорошее положение – он обязательный претендент WBA, я – WBO – но мы не будем сидеть сложа руки и ждать. Мы хотим быть занятыми.

Он показал в своей карьере, что принимает вызовы и находит способ победить, поэтому я не удивлён, что он принял вызов.

Посмотрите, что он сделал, посмотрите на нокауты, и каждый раз, когда он выходил на ринг, он находил способ победить. Он входит в пятерку лучших в мире».