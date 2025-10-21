Паркер о поединке с Вордли: «Он входит в пятерку лучших в мире»
Новозеландец отдал должное своему будущему сопернику
22 минуты назад
Временный чемпион мира WBO в тяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) для DAZN поделился мыслями о предстоящем поединке с временным обладателем титула WBA новозеландцем Фабио Вордли (19-0-1, 18 КО).
«Я рад, что он поднял руку. Есть много бойцов, которые говорят, что хотят драться, что они будут драться с кем угодно, но это лишь слова.
Хотя у нас хорошее положение – он обязательный претендент WBA, я – WBO – но мы не будем сидеть сложа руки и ждать. Мы хотим быть занятыми.
Он показал в своей карьере, что принимает вызовы и находит способ победить, поэтому я не удивлён, что он принял вызов.
Посмотрите, что он сделал, посмотрите на нокауты, и каждый раз, когда он выходил на ринг, он находил способ победить. Он входит в пятерку лучших в мире».
Напомним, что поединок Паркер – Вордли состоится 25 октября на O2 Arena в Лондоне.