Олег Гончар

На чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing, который проходит в Ливерпуле, украинец Павел Илюша (до 75 кг) потерпел поражение в 1/4 финала.

Украинец уступил азербайджанцу Сайджамшиду Джафарову единогласным решением судей (0:5).

На старте турнира Илюша одержал победу раздельным решением над иранцем Мохамедом Нурани (3:2), а в 1/8 финала сенсационно победил казахстанца Сабиржана Аккаликова (3:2).

Напомним, еще один украинец уверенно прошел в четвертьфинал турнира.