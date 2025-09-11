Павел Илюша проиграл в четвертьфинале ЧМ-2025
Украинец уступил представителю Азербайджана
около 2 часов назад
На чемпионате мира по боксу под эгидой World Boxing, который проходит в Ливерпуле, украинец Павел Илюша (до 75 кг) потерпел поражение в 1/4 финала.
Украинец уступил азербайджанцу Сайджамшиду Джафарову единогласным решением судей (0:5).
На старте турнира Илюша одержал победу раздельным решением над иранцем Мохамедом Нурани (3:2), а в 1/8 финала сенсационно победил казахстанца Сабиржана Аккаликова (3:2).
Напомним, еще один украинец уверенно прошел в четвертьфинал турнира.
Поделиться