Денис Седашов

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о перспективах боя между абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 КО) и обладателем титула IBF в тяжелом весе Джеем Опетаей (28-0, 22 KO). Слова приводит The Stomping Ground.

По словам Хирна, на данный момент австралийцу рано выходить в тяжелый вес.

Джей должен сначала объединить титулы в крузервейте и стать абсолютным чемпионом. Только после этого он может подняться в хэвивейт и встретиться с Усиком. Это был бы поединок абсолютных чемпионов в разных дивизионах.

Эдди Хирн



Напомним, в июне 30-летний Джей Опетая нокаутировал Клаудио Скуэо, а следующим соперником австралийца станет Хусейн Чинкара.