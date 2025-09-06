Победитель боя Паркер – Вордли получит шанс встретиться с Усиком
Организаторы решили провести поединок между двумя временными чемпионами
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Промоутер Фрэнк Уоррен рассказал, какие возможности откроются для победителя поединка между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и временным чемпионом WBA Фабио Вордли (19-0-1, 18 KO). Слова приводит BoxNation.
По словам Уоррена, этот бой фактически станет финальным элиминатором за право встретиться на ринге с украинским чемпионом Александром Усиком (24-0, 15 KO).
Победитель поединка Паркер – Вордли получит право биться с Усиком. Это будет настоящая бомба.
Бой между Паркером и Вордли состоится 25 октября.
