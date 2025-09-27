Легендарный британский промоутер Фрэнк Уоррен поделился мыслями о поединке между временным чемпионом WBO в супертяжелом весе Джозефом Паркером (36-3, 24 KO) и временным обладателем WBA в тяжёлом весе Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO).

Уоррен рассказал, что 30-летний британский боксер благодаря поединку с Паркером хочет стать ближе к бою с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (24-0, 15 KO). Цитирует Фрэнка BoxingScene.

«Дело в том, что он проводит бои дважды в год, так что если ты четвертый в очереди на титульный бой с ним, можешь ждать два года, прежде чем получишь шанс. Поэтому [Вордли] хочет перепрыгнуть эту очередь. Он видит в этом возможность – всё или ничего. Победитель (боя Паркер – Вордли – прим.) получит бой с Усиком, или Усик откажется от титула. Если он откажется – победителя объявят чемпионом».

Также промоутер считает, что бой между Вордли и Паркером завершится досрочной победой одного из боксеров.

«Они настояли на том, что хотят драться. Так что я сказал: «Хорошо, если хотите драться и хотите денег, то должны провести бой с кем-то из топ-10».

Он [Усик] не будет драться в этом году, и я не хочу объявлять бой, даже если мы его сможем организовать, потому что он еще может снова травмироваться. Какой в этом смысл?

Надо снять шляпу перед Паркером – он настоящий боец, как и Фабио. И мне нравится, что они оба сказали: «Когда прозвучит первый гонг, мы пойдем в центр ринга и будем драться». Этот бой не пройдет всю дистанцию. Это будет настоящая война».