Поединок Джейк Пол – Джервонта не будет профессиональным
Бой пройдет в формате 10 раундов
около 2 часов назад
Бой популярного видеоблогера и боксера тяжелого дивизиона Джейка Пола (12-1, 7 КО) против обладателя титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) будет выставочным.
Об этом объявил генеральный директор и соучредитель Most Valuable Promotions Нakisa Bidarian во время пресс-конференции боксеров. Цитирует Нakisa DAZN.
«Бойцы договорились, и комиссия утвердила максимальный вес в 195 фунтов для этого выставочного поединка».
Бидариан также отметил, что бой пройдет в формате 10 раундов по три минуты с перчатками весом 12 унций.
Дэвис в настоящее время является чемпионом мира в категории до 135 фунтов, а Пол свой последний поединок провел при весе немного меньше 200 фунтов.
Напомним, бой состоится 14 ноября в Майами. Поединок в прямом эфире будет транслировать Netflix.