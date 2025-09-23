Владимир Кириченко

Бой популярного видеоблогера и боксера тяжелого дивизиона Джейка Пола (12-1, 7 КО) против обладателя титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО) будет выставочным.

Об этом объявил генеральный директор и соучредитель Most Valuable Promotions Нakisa Bidarian во время пресс-конференции боксеров. Цитирует Нakisa DAZN.

«Бойцы договорились, и комиссия утвердила максимальный вес в 195 фунтов для этого выставочного поединка».

Бидариан также отметил, что бой пройдет в формате 10 раундов по три минуты с перчатками весом 12 унций.

Дэвис в настоящее время является чемпионом мира в категории до 135 фунтов, а Пол свой последний поединок провел при весе немного меньше 200 фунтов.

Напомним, бой состоится 14 ноября в Майами. Поединок в прямом эфире будет транслировать Netflix.