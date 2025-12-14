Поєдинок з Чісорою перед Усиком? Вайлдер назвав можливий план
Американский боксер хотел бы провести бой против Дерека, чтобы восстановить форму перед будущим поединком с украинцем
27 минут назад
Американский боксер Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 KO) планирует провести поединок перед возможным боем против Александра Усика (24-0, 15 KO) в следующем году.
В интервью ESNews Уайлдер отметил, что хотел бы выйти на ринг против Дерека Чисоры (36-13, 23 KO), чтобы восстановить боевую форму и подготовиться к будущему поединку.
Дерек Чисора — если он готов, бой состоится. Это может стать моим разогревочным поединком. Посмотрим, что скажут другие. Мы должны были встретиться на ринге много лет назад, но из-за проблем с законом я не смог поехать. Теперь у нас есть возможность провести этот бой.
