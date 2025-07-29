Владимир Кириченко

Вчера, 28 июля, бывшая чемпионка мира по боксу в трех весовых категориях аргентинка Алехандра Марина Оливерас (33-3-2, 16 KO) умерла на 48-м году жизни. Об этом сообщает TyC Sports.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные ишемическим инсультом.

Алехандра Марина Оливерас дебютировала как профессиональный боксер в 2005 году. В мае 2006-го стала чемпионкой мира во втором найлегчайшем весе (до 55,3 кг), в январе 2012-го – в полулегком (до 57,2 кг), в октябре 2013-го в первом полусреднем (до 63,5 кг).

В 2019 году Оливерас провела поединок продолжительностью 12 раундов по три минуты. Выступление не было внесено в ее рекорд.

Напомним, умер бывший чемпион мира в двух дивизионах.