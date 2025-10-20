Владимир Кириченко

Бывший чемпион мира в полусреднем дивизионе украинец Виктор Постол (33-5, 12 KO) в интервью vRINGe поделился мыслями о том, с кем его экс-сопернику Теренсу Кроуфорду (42-0, 31 KO) следует встретиться в следующем поединке.

По словам Постола, он хочет увидеть противостояние действующего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе против непобеждённого американца Джарона Энниса.

«Мне было бы интересно посмотреть на него против бойца, которому проигрывал Карен Чухаджян – против Джарона Энниса. Потому что это тоже очень неплохой боксер. Тоже быстрый. Тоже чувствительный. Тоже с ударом. Вот этот бой мне было бы интересно посмотреть. И, если не ошибаюсь, Эннис уже перешел в 69 кг. Это был бы классный бой».

Напомним Постол назвал бои мечты, которые так и не состоялись.