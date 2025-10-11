Постол победил Мойю и стал обладателем титула IBO Internationa
Украинец победил единогласным решением судей
Фото: SpartaBox Faniian Promotions
Украинский боксер Виктор Постол (33-5, 13 КО) единогласным решением судей победил аргентинца Алехандро Мойю (22-3, 12 КО) и стал обладателем титула IBO International в первом полусреднем весе.
Поединок длился все 10 раундов, по итогам которых судьи отдали предпочтение украинцу — 100:90, 98:93 и 97:93.
Бой состоялся в столичном Дворце Спорта.
