Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 KO) высказался по поводу своего гипотетического возвращения на ринг. «Цыганского короля» цитирует fightnews.info:

Для меня нет никаких реальных причин возвращаться на боксерский ринг. Мне 37 лет, меня били последние 25 лет. С какого перепуга я должен хотеть вернуться в бокс? Я дрался ради денег, титулов и всего прочего дерьма, но сейчас у меня больше денег, чем я могу потратить. У меня неограниченное количество гребаных поясов и титулов. Делает ли это меня счастливее? Нет.

Была ли эта погоня лучше самой победы? Да. Честно говоря, восхождение на вершину было лучше самой вершины. Так всегда.