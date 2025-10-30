Представлено промо-ролик к бою Джейк Пол — Джервонта Дэвис
Звезда YouTube встретится с непобедимым чемпионом в поединке, который покажет Netflix
около 2 часов назад
Джейк Пол, который уже давно совмещает карьеру влогера и профессионального боксера, и легковес-нокаутер Джервонта Дэвис получили промо-ролик к их бою.
Бой, который состоится 14 ноября, будет иметь выставочный статус.
Напомним, Джейк Пол признался в страхе перед боем с Дэвисом.
Также ранее Джейк Пол раскрыл детали выставочного боя с Дэвисом.