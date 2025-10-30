Олег Гончар

Джейк Пол, который уже давно совмещает карьеру влогера и профессионального боксера, и легковес-нокаутер Джервонта Дэвис получили промо-ролик к их бою.

Бой, который состоится 14 ноября, будет иметь выставочный статус.

Напомним, Джейк Пол признался в страхе перед боем с Дэвисом.

Также ранее Джейк Пол раскрыл детали выставочного боя с Дэвисом.