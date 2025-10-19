Президент UFC Дэйна Уайт в интервью YouTube-каналу 3 Knockdown Rule отреагировал на заявление промоутера Эдди Хирна, который ранее сказал, что организацию боя между Саулем Альваресом (63-3-2, 39 KO) и Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО) следует приписать Турки Аль аш-Шейху, а не руководителю UFC.

Когда слышишь подобные слова от кого-то вроде Эдди, это напоминает политика, который сделал карьеру, но ничего не изменил. Где ты был последние 20 лет? Ты ничего не сделал для развития бокса. Теперь я берусь за дело, создаю большие бои, а он просто сидит и говорит?

Эти люди никогда не мыслили масштабно — они просто не понимают, как правильно управлять бизнесом. И вот теперь Эдди якобы собирается «исправить бокс» и соревноваться со мной? Это смешно. Я даже не воспринимаю таких серьёзно.