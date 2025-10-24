Промоутер Ітауми: «Деякі боксери хочуть грошей, як за бій з Усиком чи Ф'юрі»
Фрэнк Уоррен рассказал, с какими проблемами приходится сталкиваться при поиске соперника
21 минуту назад
Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о сложностях в поиске соперника для перспективного боксера супертяжелого веса Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО). Слова приводит The Ariel Helwani Show.
По словам Уоррена, переговоры продолжаются, однако многие потенциальные оппоненты требуют гонорары, соизмеримые с теми, которые получают за бои против звёзд уровня Александра Усика (24-0, 15 KO) или Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO).
Некоторые бойцы просят деньги, которые мы платим за бои с Усиком или Фьюри. А у Итаумы всего 13 боев. Мы ведем переговоры, но это непросто. Следующий соперник должен быть из топ-10 и достаточно смелым, чтобы выйти против него.
«Он нокаутирует». Бриггс о возможном бою Усика и Итаумы.