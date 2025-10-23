Британский нокаутер Фабио Уордли (19-0-1, 18 KO) вспомнил работу в тренировочном лагере с Александром Усиком (24-0, 15 KO). Тяжеловеса цитирует vringe.com:

Смотрите, это безумие. Я хорошо знаю Сергея (Лапина), хорошо знаю Усика. Я провел восемь недель в Украине в двух локациях. Это был дикий опыт для меня, потому что это было очень рано в моей карьере. У меня было, возможно, три боя, и он пригласил меня приехать. Я спарринговал с ним. Это был первый раз, когда я поехал на спарринги в чужой лагерь. Я был немного удивлен тем, что он выбрал прежде всего меня. Я думал: «Откуда он вообще знает, кто я такой?» Я был действительно бойцом в тени, даже на британской сцене, а потом Александр Усик попросил меня приехать и тренироваться. Конечно, я схватился за эту возможность. Это был отличный учебный опыт по многим причинам, потому что поделить ринг с кем-то подобным и учиться в ринге, а также вне его, как делать определенные вещи... Понять, почему он тренируется, когда он тренируется и все остальные детали.