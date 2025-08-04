Бывший претендент на титул WBC Сергей Радченко (11-8, 5 KO) высказался в интервью Lucky Punch о будущем Александра Усика (24-0, 15 KO).

Некоторые эксперты говорят, что Александру нужно вовремя завершить карьеру, чтобы не потерять титулы. Согласны ли вы с этим?

Всегда желательно делать все вовремя. Многие говорят: будь я на месте Усика, завершил бы карьеру еще после первой или второй победы над Фьюри. Но у каждого - свое место и свой выбор. Саша точно знает, что для него правильно.

Лично я хочу, чтобы Усик завершил боксерскую карьеру непобежденным – и желательно в статусе абсолютного чемпиона мира.