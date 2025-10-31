Денис Седашов

Тренер временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) Рoб Ходжкинс в разговоре с BoxNation высказался о возможном поединке своего подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO).

Ходжкинс убежден, что поединок Усик — Уордли на стадионе Уэмбли стал бы событием мирового масштаба:

Усику нравится приезжать в Британию и побеждать местных боксеров. Но на этот раз все может быть иначе. Такой бой продастся даже лучше, чем встреча с Паркером. Я считаю, что Фабио уже заслужил право выйти против Усика. Ему нечего терять. Роб Ходжкинс

