Роб Ходжкинси: «Уордли заслужил бой с Усиком — ему нечего терять»
Роб Ходжкінс уверен, что Усик еще не сталкивался с таким неудобным и опасным соперником, как Фабио
42 минуты назад
Тренер временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBO Фабио Уордли (20-0-1, 19 KO) Рoб Ходжкинс в разговоре с BoxNation высказался о возможном поединке своего подопечного против абсолютного чемпиона мира Александра Усика (24-0, 15 KO).
Ходжкинс убежден, что поединок Усик — Уордли на стадионе Уэмбли стал бы событием мирового масштаба:
Усику нравится приезжать в Британию и побеждать местных боксеров. Но на этот раз все может быть иначе. Такой бой продастся даже лучше, чем встреча с Паркером.
Я считаю, что Фабио уже заслужил право выйти против Усика. Ему нечего терять.
