Олег Гончар

На чемпионате мира по боксу в Ливерпуле украинец Данил Жасан (до 85 кг) одержал победу в 1/8 финала над ирландцем Брайаном Ли Кеннеди.

Во втором раунде Жасан отправил соперника в нокдаун, продемонстрировав доминирование на ринге.

После всех трех раундов все судьи отдали победу Жасану — 5:0 (30:26, 30:26, 30:25, 30:26, 30:26).

На старте турнира украинец победил немца Аммара Абдулджабара раздельным решением судей.

В четвертьфинале, который состоится 10 сентября, Жасан встретится с грузином Георгием Кушиташвили.

