Украинские братья-чемпионы стартуют на Eindhoven Cup. Что о них стоит знать

Ирина Павлюк

Чемпионы Европы, братья Джамал Кулиев и Расул Гулиев готовятся к престижному международному турниру Eindhoven Cup, по этому поводу боксеры сборной Украины U23 эксклюзивно для XSPORT рассказали о своем пути в боксе, своих целях и планах на будущее.

С детства двоюродные братья Джамал и Расул начали заниматься боксом, однако, этот вид спорта им понравился не сразу, но сегодня они не представляют свою жизнь без бокса, ведь в жизни связано с этим видом спорта:

«Я пришел в бокс в 9 лет, потому что мой старший брат начал тренироваться, и я пошел за ним. Сначала я не хотел заниматься боксом, меня заставлял отец, а сейчас я не могу представить себя без бокса, никогда даже не думал о завершении карьеры», – рассказывает Джамал Кулиев.

Расул о своем пути в спорте рассказывает следующим образом:

«С детства начал заниматься, отец меня отвел сначала на кикбоксинг вместе со всеми старшими братьями, я ходил и тренировался. До 10 лет я не любил тренироваться, и вообще все, что связано со спортом, откровенно говоря, когда отменялась тренировка, я так радовался, это было для меня праздником, я садился за приставку и играл. Однако, сейчас, бокс это моя жизнь. К нашему первому и, надеюсь, последнему тренеру, Нуреддину Алибейли я пришел лет в 6-7, и с тех пор мы идем вместе этим путем».

Нуреддин Алибейли получил звание «Заслуженного тренера Украины» в 2024 году после побед на Чемпионате Европы своих воспитанников. Сначала, победу на чемпионате Европы среди молодежи одержал Расул Гулиев, став первым в весовой категории до 57 кг, а затем, золото чемпионата Европы U23 завоевал и Джамал Кулиев в весе до 75 кг. Расул признается, что считает своего тренера вторым отцом, ведь их многое связывает:

«Мы с тренером вместе с самого начала, наверное, я с ним связан больше чем остальные, потому что у нас у обоих сложные характеры, особенно когда я гоняю вес, я могу очень сильно злиться на него, как и он. Бывают разные моменты, я помню, когда я заболел во время подготовки, он покупал мне лекарства, делал мне чаи, приносил мне то, что я люблю. Когда я стал чемпионом Европы, для него это было самое большое признание, его ученик достиг такого серьезного результата, я для него больше чем ученик, можно сказать, что я его сын и я тоже его считаю вторым отцом».

Именно чемпионат Европы среди молодежи 2024 года, который проходил в Хорватии, сыграл важную роль в карьере Расула, ведь до того, как признается боксер, его не раз преследовали мысли о завершении карьеры из-за того, что ему не везло накануне больших стартов. Хотя на пути к победе в Хорватии могло стать отравление, которое перед финалом боксер от всех скрыл:

«Наивысшая моя победа это конечно же на Чемпионате Европы среди молодежи 2024 года, потому что до него у меня было столько мыслей о завершении карьеры. Эти мысли появлялись у меня потому, что с началом войны я пропустил два Чемпионата Европы из-за этого. Я думал, что делать и что-то останавливало меня, я подумал – окей, попробую последний раз, даже записал себе в дневник, что если я проиграю наЕвропе, то заканчиваю, а если выиграю – продолжу, сам в шоке, что так получилось. Каждый день я записывал, что я делал, что чувствовал, и каждый день писал: «Дай Бог я выиграю Европу», но не верил в себя вообще. На ЧЕ я выступал в весе до 57 кг, в нем было больше всего участников и было много титулованных боксеров, чемпионов Европы. Я многих знал, и с тремя боксировал из тех, кого знал.

Я провел 5 поединков, первые два соперника были посредственными, а дальше просто монстры. Третий бой был с азербайджанцем, у меня когда-то был с ним спарринг по юниорам. Я тогда готовился к Чемпионату Европы среди юниоров, спарринговал в Баку со многими боксерами и не ощущал конкуренции, чувствовал себя самым сильным и думал, что выиграю все бои на том ЧЕ досрочно. В последний день подготовки я спарринговал с этим азербайджанцем, он меня полностью переигрывал и по скорости, и по технике. У меня это отложилось в голове, и перед нашим боем на ЧЕ я очень переживал. Он начал разминаться, я тоже начал, и в этот момент мой тренер проявил себя на все 200%, он сказал мне: «Расул, ты его сломаешь!». Он это сказал с такой уверенностью, что я в это поверил, первый и второй раунды выиграл с огромным преимуществом, не давал ему ничего сделать, и после этого боя весь турнир прошел легко.

Накануне финала, где я боксировал с двукратным чемпионом Европы из Англии, все было как в фильме. Я снова переживал и, наверно, от этого отравился, тренеру не сказал, думаю, ну как-то я разберусь с этим. Вышел на бой, сразу почувствовал соперника, свое преимущество в технике и если бы не отравление, я мог бы выиграть у него нокаутом. Первые два раунда я выиграл, но не мог боксировать на все 100%, я люблю изучать своих соперников, и знал, что в последнем раунде соперник особенно опасен, ведь однажды он уже проигрывал два первых раунда, но последний проводил так, что ему отдавали победу.

Я думал себе, лишь бы со мной такого не произошло, потому что я очень хотел выиграть, но все прошло спокойно. Я всегда мечтал стоять на пьедестале под гимн Украины на серьезном турнире. У меня было такое прекрасное настроение, я разобрался со всеми делами и пошел на ужин, ел все, что только видел, отравление в тот момент уже прошло. Когда приехал домой, меня встречало много людей, потом еще три дня приезжали гости, чтобы меня поздравить, я не знал, что делать от радости. Потом все прошло, и я понял, что дальше уже взрослый бокс и еще больше ответственности, но я был к этому готов».

Джамал Кулиев выделяет два турнира, которые серьезно повлияли на его карьеру: Чемпионат Европы U23, где он одержал победу, и Чемпионат мира среди молодежи 2022 года. На этом турнире боксер вполне мог стать чемпионом мира, но в полуфинале соревнований его дисквалифицировали в довольно спорном моменте, это поражение было одним из самых болезненных в карьере спортсмена:

«Самый важный и успешный турнир для меня это был чемпионат Европы U23 (2024), потому что это уже взрослый бокс, там я одержал победу в весовой категории до 75 кг. К турниру я подошел в отличной форме, был сосредоточен в каждом поединке, поэтому все бои я выиграл с значительным преимуществом над соперниками.

Также один из турниров, который сыграл важную роль в моей карьере –чемпионат мира среди молодежи (2022), где я занял третье место, это был хороший опыт для меня. На этом ЧМ у меня был нелегкий путь, первый бой я провел против очень сильного соперника из Узбекистана со счетом 3:2, все решалось в последнем раунде, в котором я отправил его в нокдаун. Второй бой я выиграл досрочно. Бой за выход в финал был против итальянца, в котором произошло то, чего я не мог предвидеть. Первый раунд я выиграл 5:0, второй выиграл со счетом 4:1, третий раунд я также выигрывал, соперник ничего не мог противопоставить, оставалось 30 секунд до окончания боя и меня дисквалифицировали за толчок.

Мой второй тренер, Азер Махмудович, сказал мне, что второй раунд я проиграл, для того чтобы я выложился на все 100% в последнем раунде. Если бы мне сказали, что я и второй раунд выиграл, я бы в последнем удерживал бы свое преимущество и не шел бы вперед. На этом турнире я был в очень хорошей форме, наверное, в лучшей. Тогда нашу сборную тренировал Олег Кудинов, который сейчас тренирует сборную до 23 лет, он умеет и заряжать на бой и давать необходимую поддержку и мотивацию во время боя.

Поражение в полуфинале ЧМ было очень тяжелым для меня, потому что я мог бы выиграть этот турнир, но все сложилось не лучшим образом».

После побед на чемпионатах Европы Джамал и Расул начали подготовку к чемпионату Украины U23, это был первый турнир, на котором братья выступали уже вместе. Это был триумфальный турнир для обоих спортсменов, ведь в родную Одессу они привезли две «золотые» награды. Джамал стал чемпионом в весе до 75 кг, а Расул в новой для себя весе 60 кг:

«Сначала я хотел боксировать в весе до 57 кг на Чемпионате Украины, но вес уходил очень тяжело. До соревнований остается две недели, и я не знаю, что делать, меня набирает тренер и говорит мне: «Расул, поднимайся в 60 кг». У меня самого были такие мысли, но когда это сказал тренер, я уже расслабился и сразу поехал в Макдональдс. В этом весе все соперники были сильные. Финальный бой был против Дениса Роздольского, титулованного боксера. К удивлению, это был первый бой, перед которым у меня не было волнения, когда я уже поднялся на ринг. Я провел его на очень высоком темпе, как хищник, и в принципе, я доволен боем, но можно было немного технически точнее это сделать. Я выиграл свой первый Чемпионат Украины до 23 лет, мой брат Джамал также победил, и в тот момент я был очень рад, ведь два брата стали чемпионами Украины, это серьезное достижение.

На чемпионате Украины до 23 лет мы с Джамалом выступали вместе, я не чувствовал никакого давления из-за этого. Я очень ощущал поддержку Джамала, потому что он всегда дает мне очень четкие указания, если он скажет ударить по корпусу, и я ударю, я точно попаду. Мы с ним иногда спорим, у кого из нас был сложнее Чемпионат Европы, но всегда поддерживаем друг друга».

Как признаются братья, то, что они были вместе на чемпионате Украины, добавляло им обоим сил, ведь они как никто другой знают, что нужно подсказать и как поддержать друг друга. Чемпион Европы U23 Джамал Кулиев признается, что больше переживает, когда боксирует его младший брат, чем когда он сам выходит в ринг.ринг:

«Мне кажется, я больше волнуюсь, когда Расул в ринге, чем когда я сам выхожу на бой. Я всегда в себе уверен, в нем я тоже уверен, но я не знаю, с какими мыслями он выходит и как будет боксировать. Это было впервые, когда мы с Расулом вместе боксировали на одном турнире, я был уверен, что выиграю, но из-за того, что он был рядом, казалось, что сил становилось еще больше. Мне хотелось показать красивый бокс, ведь мой брат смотрел на меня, и я чувствовал, что должен показывать ему хороший пример, это было дополнительной мотивацией для меня».

Кроме бокса спортсмены также ведут активную социальную жизнь, каждую субботу они посещают благотворительный фонд имени Шамиля Кулиева «Помощь», где раздают продукты питания тем, кто в этом нуждается. Джамал Кулиев рассказывает, что на сегодняшний день их фонд лучший в Одессе:

«Наш фонд был создан еще до начала полномасштабной войны в Украине, мы помогали детским домам и пожилым людям. С началом войны, первые полгода мы каждые два дня выдавали людям продукты питания. Людей, которым нужна была помощь, становилось все больше, и поэтому отец открыл офис. На сегодняшний день, каждую субботу к нам приходит около 1000 человек, а то и больше, чтобы получить необходимое. Сейчас в Украине осталось очень мало фондов, которые функционируют, в начале войны их было много, но сейчас осталось 3-4 фонда, и наш фонд лучший в Одессе, об этом все знают. Наш фонд никто не финансирует, это собственные средства моего отца».

Сейчас Расул и Джамал готовятся к первому международному старту для себя в этом году – Eindhoven Box Cup, который пройдет с 6 по 9 июня в Нидерландах, и делятся планами на будущее. Главной целью обоих боксеров является золото Олимпийских игр в Лос-Анджелесе, до которых еще 4 года, так что братья поделились, какими видят себя через 4 года в будущем:

«Сейчас я сосредоточен только на олимпийском боксе, этот год я буду выступать в сборной до 23-х лет, с следующего буду боксировать среди элиты, ведь в этом году из-за болезни я не смог выступить на Чемпионате Украины в Одессе. На сегодняшний день уже известно, какие весовые категории будут представлены на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Чтобы выступить на Олимпиаде, мне нужно подниматься в вес до 80 кг.

Что касается профессионального бокса, конечно, я планирую совмещать с олимпийским, чтобы это не мешало участию в турнирах, которые у нас запланированы.

Через 4 года я вижу себя очень сильным и известным боксером, потому что я сейчас смотрю, как развивается моя карьера и как постоянно добавляю в техническом, физическом и тактическом плане. Я считаю себя уже опытным боксером и знаю, в чем мне нужно становиться лучше», – рассказывает чемпион Европы U23.

Расул Гулиев ко всему рассказал, кого считает своим главным оппонентом в Украине в борьбе за поездку на ОИ-2028, однако, добавил, что больше думает о соперниках из других стран:

«Для меня главным конкурентом в борьбе за право представлять Украину на Олимпиаде является Айдер Абдураимов. Всетак быстро изменилось, раньше он мне казался очень сильным, я тоже хотел быть как он, а сейчас я уже вырос и знаю, что могу быть лучше. Я смотрел его бой на Олимпиаде вместе с отцом в прямом эфире и сказал ему тогда, что он мой главный конкурент. Посмотрим, что будет в будущем. Я больше думаю о боксёрах из других стран.

Я считаю, если думаешь в правильном направлении, то всё получится, нет ничего невозможного. Я хочу выиграть Олимпиаду и полностью перейти в профессиональный бокс, потому что победа на ОИ открывает больше возможностей, будут лучшие предложения. Я хочу стать абсолютным чемпионом в трёх весовых категориях, потому что этого ещё никто не делал, а я хочу оставить свой след в истории».

Напоследок, поговорили о кумирах в боксе с Джамалом Кулиевым, он признаётся, что для него номер 1 в мире это Александр Усик и добавляет, что, по его мнению, второй бой с Даниэлем Дюбуа уже за статус абсолютного чемпиона мира в хэвивейте также завершится победой украинца:

«Александр Усик для меня боксер номер 1, есть боксеры чей стиль мне также нравится, но Усик – лучший. Так двигаться в супертяжёлом весе как он это очень большая редкость, Усик это легенда. и не только для нас украинцев, для всего мира. Приятно осознавать то, что самый сильный боксер в мире из Украины.

Я думаю, Усик снова имеет все шансы победить, он технически сильнее, намного подвижнее и психологически устойчивее Дюбуа. В первом бою он чётко показал своё преимущество за счёт темпа и работы на ногах, если будет придерживаться той же тактики и не подпускать близко, думаю, и второй бой пройдет под его контролем, вполне возможно, что снова завершится досрочно».