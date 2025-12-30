Владимир Кириченко

Украинский обладатель титула WBC Francophone в бриджервейте Александр Грицив (12-0, 8 KO) для vRINGE поделился мыслями о желании чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика (24-0, 15 KO) провести бой против американского нокаутера Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO).

«Думаю, что команда Александра хочет расширить свою популярность на североамериканский континент. И бой с Уайлдером даст им больше узнаваемости в Америке. Этот бой поможет увеличить количество болельщиков Усика в США. Благодаря этому, возможно, в будущем у него появятся какие-то ещё лучшие, ещё более денежные предложения о проведении поединков там, в Америке. Александр понимает, что Уайлдер в США – это очень известное имя. Уверен, он его победит. И даже очень легко. Благодаря чему откроет для себя двери в Америку. Его имя будут намного чаще упоминать. Ведь он уже делает шаги в сторону этого рынка. Например, снялся в фильме с Дуэйном Джонсоном. Считаю, что это тоже своего рода маркетинговый ход. И после боя с Уайлдером, возможно, мы увидим поединок с Полом. Думаю, это вполне реально».

Напомним, что 38-летний украинец в последний раз выходил на ринг в июле этого года, досрочно победив Даниэля Дюбуа.

Ранее стало известно, что Усик не будет биться в Riyadh Season и ведет переговоры с новым промоутером.