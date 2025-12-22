Олег Шумейко

Украинский супертяж Богдан Миронец (10-1, 5 КО) рассказал в интервью sport-express.ua о работе с Энтони Джошуа (29-4, 26 КО) в тренировочном лагере:

Да, бывают легче и тяжелее спарринги, но мысли о чьем-то космическом уровне меня уже давно покинули. Все люди, у которых две руки и две ноги.

Конечно, Джошуа – это боксер экстракласса, невероятно опытный и уровень при нем. Тем не менее, я бы не сказал, что это что-то удивительное. Для меня это хороший опыт в любом случае.

Он очень дисциплинирован, выполняет указания тренера и прислушивается к тому, что ему говорят.

Также могу отметить его очень хороший тоннаж ударов. Если принимать их на блок, то тебя сносит.

Какой спарринг вам запомнился больше всего?

Последний перед моим отъездом. До этого мне давали с ним немного раундов, по два-три. Возможно, я чем-то не очень им понравился. Тогда спарринговали четыре трехминутки, он уже набрал хорошую форму, и мы хорошо зарубились в довольно высоком темпе.

Я пропустил от него один из лучших ударов, которым он отправлял в нокдаун, а потом в нокаут Фрэнсис Нганну. Он дергает джебом, провоцирует на защитное действие, а сам при этом оттягивается назад и делает хороший кросс с правой руки. Ничего катастрофического со мной не произошло, и мы продолжили. Тем не менее, теперь я могу сказать, что был у Джошуа на спаррингах. Один раз замешкался и пропустил.

Напомним, что Джошуа может провести бой с Тайсоном Фьюри.