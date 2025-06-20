Олег Гончар

В рамках 1/8 финала Гран-при WBC в средней весовой категории украинский боксер Петр Фролов (12-1, 4 КО) одержал победу над мексиканцем Сауло Моралесом (15-2-1, 14 КО) единогласным решением судей.

Фролов доминировал благодаря работе ног и высокому темпу. Моралес пытался отвечать контратаками, но выглядел медленнее. При этом, в первом раунде боксеры обменялись нокдаунами. Моралес отправил Фролова на настил, зацепив затылок. Украинец ответил нокдауном чистым ударом.

В третьем раунде оба боксера снова оказались на настиле после столкновения головами, но нокдаун засчитали только Моралесу. Затем мексиканец дважды нарушил правила, ударив ниже пояса, но избежал штрафа. В заключительном раунде Фролов усилил давление и довёл бой до победы.

Судьи отдали победу украинцу со счётом 59-55, 60-54 и 60-54.

Напомним, свою победу на Гран-при одержал Данило Лозан.