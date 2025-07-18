Владимир Кириченко

Известный украинский специалист и бывший чемпион мира Вячеслав Сенченко в комментарии Tribuna.com поделился прогнозом на реванш между обладателем титулов WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и чемпионом IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Каковы ваши общие ожидания от боя и какие прогнозы?

«Жду напряженный, интересный и конкурентный бой. Хочется увидеть зрелище. Думаю, так все и будет».

Дюбуа на 11 лет моложе. Может ли это как-то повлиять на результат и ход боя?

«Возраст в этой весовой категории не так решающ. Это не легкий вес. Да и сейчас уже такая тенденция, что на возраст не так сильно обращают внимание. Медицина, вероятно, работает хорошо. Мы видели, сколько возрастных боксеров выходят и показывают скорость, много движения».

Усик сам отмечал, что Дюбуа прогрессировал с прошлого их боя. И у Дюбуа сейчас классная серия побед – может ли это помочь ему быть более уверенным в себе и соответственно опаснее?

«Конечно. Одержав несколько побед – его психологическое состояние будет значительно лучше, чем в первом поединке. Становится более опытным. Повзрослел и изменился ментально».

Помним также эту историю с ударом по туловищу. Может ли он намеренно работать по этой зоне во втором бою? И действительно ли это слабая сторона Усика?

«Не сказал бы, что это слабая сторона. Слабая сторона – это когда регулярно попадают, а человек из-за этого проигрывает. Там удар был на грани фола. Даже ниже пояса.

Но то, что Дюбуа будет стараться работать по туловищу – да, уверен. Тактика не изменится, удары по туловищу мы будем видеть».

Вы сказали о тактике для Дюбуа, а еще спрошу о тактике для Усика. Если бы нужно было составить краткий план на бой для Александра, что бы вы посоветовали с таким соперником?

«Не думаю, что он сильно что-то изменит. Усик – тот боксер, который может менять что-то по ходу поединка, может реагировать. У него высокий боксерский IQ. Если что-то пойдет не по плану, то, думаю, правильно изменит ход боя.

Все ожидали, что что-то новое будет с Фьюри. Но по сути ничего не поменялось. Такой же рисунок обоих поединков, ничего сенсационного не произошло в плане изменения плана на поединок. Думаю, так и будет с Дюбуа боксировать, от положения и от соперника.

Если Дюбуа будет пытаться работать первым номером, то Усик будет стараться его контрить, двигаться много, изматывать функционально и физически. Дюбуа не такой подвижный боксер. Ему нужен нокаутирующий удар – нужно остановиться, стать крепко на ноги.

Думаю, план Усика заключается в том, чтобы не давать Дюбуа это делать. Не давать попасть одиночным ударом. В необдуманный обмен Александр обычно не идет. Рисковать просто так не будет. Он всегда боксирует осторожно».

Напомним, что реванш Усика с Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне. Их первый поединок состоялся в августе 2023 года и закончился победой Усика техническим нокаутом в 9-м раунде.

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