Владимир Кириченко

Обладатель титула WBC в легком весе американец Шакур Стивенсон (24-0, 11 КО) для YouTube-канала The Art Of Dialogue поделился мыслями о поединке против чемпиона WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопеса (22-1, 13 КО).

«Собственно, я сам организовал этот бой, и сделал это потому, что хочу испытать себя. Я знаю, что Тео – невероятный боец, знаю, что он на очень высоком уровне. Я знаю, что могу его победить, но также понимаю, что это должно стать серьезным испытанием, так что я готов».

Также Шакур рассказал, беспокоит ли его бой в родном городе Теофимо – Нью-Йорке.

«Он не из Нью-Йорка. Возможно, он родился в Нью-Йорке, но быть из Нью-Йорка – это когда ты вырос там, когда это твоя среда. Я знаю его много лет и всегда видел его во Флориде. Он именно оттуда, из Флориды. Поэтому я не воспринимаю его как бойца из Нью-Йорка. А должен ли я доминировать? Думаю, в каждом бою, который я организую, я хочу доминировать. Неважно, кто передо мной – я хочу доминировать. Хочу побеждать так, чтобы у судей даже не возникала мысль меня ограбить. Думаю, эта победа поднимет меня в топ-5 P4P. Думаю, это сделает меня одним из лучших бойцов моего поколения. Это утвердит, что я и есть тот парень».

Напомним, поединок между Теофимо и Шакуром состоится 31 января 2026 года и станет главным событием вечера бокса The Ring VI в Нью-Йорке. Событие будет транслироваться DAZN.

Стало известно, есть ли пункт о реванше в контракте на бой Теофимо – Шакур.