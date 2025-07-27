Владимир Кириченко

Абсолютная чемпионка мира в супертяжелом весе американка Кларисса Шилдс (17-0, 3 KO) победила новозеландку Лани Дэниелс (11-3-2, 1 КО) из Новой Зеландии.

Шилдс одержала победу единогласным решением судей: 100-90, 99-91 и 99-91.

Lani Daniels keeping Claressa at bay in round 1 😅#ShieldsDaniels | Live NOW on DAZN pic.twitter.com/41QyWl1moS — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 27, 2025

Поединок состоялся на мероприятии в Детройте.

Предыдущий бой Шилдс провела 2 февраля против соотечественницы Даниэлы Перкинс. После того поединка в организме Клариссы обнаружили следы марихуаны и временно отстранили, однако позже отстранение было отменено.

Напомним, Заяс завоевал вакантный титул чемпиона WBO и стал самым молодым действующим чемпионом мира.