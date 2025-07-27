Шилдс уверенно защитила титул абсолютной чемпионки мира
Американка решением судей победила Дэниелс
около 10 часов назад
Кларисса Шилдс / Фото - Yahoo
Абсолютная чемпионка мира в супертяжелом весе американка Кларисса Шилдс (17-0, 3 KO) победила новозеландку Лани Дэниелс (11-3-2, 1 КО) из Новой Зеландии.
Шилдс одержала победу единогласным решением судей: 100-90, 99-91 и 99-91.
Поединок состоялся на мероприятии в Детройте.
Предыдущий бой Шилдс провела 2 февраля против соотечественницы Даниэлы Перкинс. После того поединка в организме Клариссы обнаружили следы марихуаны и временно отстранили, однако позже отстранение было отменено.
Напомним, Заяс завоевал вакантный титул чемпиона WBO и стал самым молодым действующим чемпионом мира.
Поделиться