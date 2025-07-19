19 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне состоится один из самых ожидаемых вечеров мирового бокса — матч-реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

В его андеркарде на ринг выйдет еще один непобежденный украинец — Даниэль Лапин (11-0, 4 КО). Его соперником станет британец Льюис Эдмондсон (11-0, 3 КО). Оба имеют почти идентичный рекорд, ни одного поражения и схожий — технический и стратегический — стиль ведения боя.



Официальным спонсором Даниэля Лапина в этом бою выступает компания онлайн-казино FIRST UA. Бренд поддерживает развитие спорта и атлетов, представляющих Украину на глобальном уровне.

Поединок будет длиться 10 раундов в полутяжелом весе (до 79,4 кг). На кону — сразу три титула:

IBF Intercontinental

WBA Continental

IBO Continental

Уже традиционно перед выходом Усика бьется Даниэль Лапин.

Перед первым боем Усика против Фьюри он нокаутировал португальца Пудивтира в первом раунде. А перед реваншем Усик – Фьюри, Даниэль одолел француза Колина, завоевав титул IBF Intercontinental.

19 июля этот пояс, а также WBA Continental и IBO Continental Лапин будет защищать в поединке против Эдмондсона — непреклонного соперника с аналогичным опытом на профессиональном уровне.

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