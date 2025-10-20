Олег Гончар

Британский боксер Льюис Эдмондсон (11-1, 3 КО) не выйдет на ринг против Эзры Тейлора (12-0, 12 КО) из-за травмы бедра, полученной на тренировке, сообщает The Ring.

Бой должен был пройти 25 октября в андеркарде поединка Джозефа Паркера против Фабио Вордли на O2 Arena в Лондоне.

На кону боя Эдмондсона и Тейлора был титул Великобритании. Для Эдмондсона это должна была стать первая защита титула, завоеванного победой над Дэном Азизом в октябре 2024-го.

Вместо Эдмондсона с Тейлором встретится Стид Вудолл (20-3-1, 12 КО), который готовился к турниру 8 ноября. 31-летний британец в последний раз дрался в июне 2025-го, проиграв Каллуму Симпсону нокаутом во 2-м раунде. Ранее Вудолл шокировал, остановив Лерроне Ричардса в шестом раунде в июне 2024-го.

Эдмондсон в последний раз проигрывал 19 июля украинцу Даниэлю Лапину по очкам.