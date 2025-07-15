Спарринг-партнёр Усика удивил прогнозом на реванш украинца с Дюбуе
Чейни считает, что Даниэль сейчас в движении
10 минут назад
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Спарринг-партнёр Александра Усика (23-0, 14 KO) Кассиус Чейни (23-3, 16 KO) высказался о реванше украинца с Даниелем Дюбуа (22-2, 21 KO):
Дюбуа сейчас в огне. Я считаю, у него действительно есть шанс победить по решению судей. Не знаю, остановит ли он его, потому что у Усика хорошие ноги, но я сказал бы, что будет ничья. Дюбуа знает, что это момент для него большой момент. Я не думаю, что сейчас возраст на что-то влияет. Усик достаточно умен, чтобы знать, когда не пропускать. Но Дюбуа может поднять этот вопрос в бою, и это будет интересно, потому что он сейчас горяч, он делает свое дело.
Усик рассказал, какие сообщения получает от военных.