Олег Гончар

Похороны бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Рикки Хаттона состоятся 10 октября в Манчестерском соборе. Об этом сообщает Sky Sports.

Вход на церемонию будет возможен только по приглашениям.

46-летнего Хаттона нашли мертвым в его доме в Гайд 14 сентября. Полиция Великого Манчестера отметила, что никаких подозрительных обстоятельств в деле не обнаружено.

Рикки Хаттон, известный как «Хитмэн», был популярным боксёром, завоевавшим титулы в полусреднем и первом полусреднем весе.