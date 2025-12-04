Владимир Кириченко

Бой абсолютного чемпиона мира во втором наилегчайшем весе Наои Иноуэ (31-0, 27 КО) и обладателя титулов WBC и IBF в легчайшем дивизионе Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) запланирован на май 2026 года. Об этом сообщает Boxing Scene со ссылкой на президента WBC Маурисио Сулеймана.

Ожидается, что оба боксера победят своих соперников 27 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, где Иноуэ встретится с Аланом Пикассо (32-0-1, 17 KO), а Накатани – с Себастьяном Эрнандесом (20-0, 18 KO).

После этого, Наоя и Дзунто проведут очный бой на стадионе «Токио Доум» в Японии.

Напомним, Иноуэ получил очередной вызов на бой – на этот раз от намибийца.