Владимир Кириченко

Американский боксер первого полусреднего дивизиона Фрэнк Мартин (18-1, 12 КО) проведет следующий поединок с кубинцем Рансесом Бартелеми (30-3-1, 15 KO).

Бой пройдет 25 октября на MGM Grand в Лас-Вегасе.

Напомним, что этот поединок будет главным в бесплатной части шоу PBC на Prime Video. Главным событием вечера станет защита титула WBC в первом среднем весе Себастьяна Фундоры против Кита Турмана.

В июне 2025 года Фрэнк проиграл Джервонте Дэвису нокаутом в 8-м раунде.

Ранее Мартин раскритиковал своего соотечественника Кишона Дэвиса.