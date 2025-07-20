Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца
Украинец досрочно завершил бой в 5-м раунде
около 3 часов назад
Усик и Дюбуа / Фото - ESPN
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал победу над бывшим обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Усик досрочно завершил бой в 5-м раунде, нанеся 12 ударов из 17 (71 %), включая 8 силовых из 11 (73 %).
Усик превзошел Дюбуа по общему количеству точных попаданий – 57 против 35, а также по джебам (21-11) и силовым (36-24).
Статистика ударов боя:
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.