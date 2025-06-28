Владимир Кириченко

Чемпион мира по версии WBC в легком дивизионе американец Шакур Стивенсон (22-0, 10 КО) снова анонсировал свой поединок против временного чемпиона WBC своего соотечественника Уильяма Сепеды (33-0, 27 KO).

«Привет, это Шакур Стивенсон. Я дерусь против Вильяма Сепеды 12 июля. Берите билеты – я надеру ему задницу. Приходите».

Отметим, что Сепеда родился в мексиканском городе Сан-Матео-Атенко.

Поединок между боксерами состоится 12 июля на стадионе Луи Армстронга в Нью-Йорке.

Напомним, The Ring анонсировал грандиозный вечер бокса с боями Берланга – Шираз и Стивенсон – Сепеда.