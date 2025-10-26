Олег Гончар

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) прокомментировал победу временного чемпиона WBO Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО) над экс-чемпионом Джозефом Паркером (36-4, 24 КО).

В 11-м раунде рефери слишком быстро остановил поединок, вызвав споры.

Фьюри назвал бой фантастическим и похвалил обоих боксеров за достижения. Он считал, что Паркер лидировал на четыре раунда до 11-го, но подчеркнул, что в супертяжелом весе один удар может все изменить.

«Нельзя нырять и не намокнуть». Тайсон Фьюри

Цыганский король поздравил Фрэнка Уоррена и Queensberry с организацией шоу в O2 Arena. Он выразил соболезнование Паркеру, назвал его братом и уверен, что Джозеф вернется сильнее.

Напомним, Фабио Вордли ранее вызвал на бой Александра Усика.