Дон Чарльз, тренер британского чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа (22-2, 21 КО), для BoxingScene высказался о поединке своего подопечного с украинским боксером Александром Усиком (23-0, 14 КО).

«Я очень духовный человек, я верю во Вселенную. Из прошлого опыта могу сказать, что на протяжении двух последних лет, что я работаю с этим парнем, все происходило не просто так. Уверен, что ему суждено быть здесь сегодня. Ему суждено сделать в субботу то, что считается почти невозможным.

Вот почему мы здесь. И мы готовы. Обычно я могу много говорить, но сегодня я хочу быть кратким, потому что все уже сказано. Время действовать. Болейте за Дюбуа!».