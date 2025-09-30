Олег Гончар

Тренер чемпиона WBC и IBF в легчайшем весе Дзунто Накатани (31-0, 24 КО) Руди Эрнандес высказался о возможном бое против абсолютного чемпиона во втором легчайшем весе Наои Иноуэ (30-0, 27 КО). Слова тренера привел портал Ring Magazine.

«Если они оба победят в декабрьских боях, мы все можем с нетерпением ждать их поединка друг против друга в мае, я полагаю, в Tokyo Dome». Руди Эрнандес

Тренер назвал потенциальный поединок самым важным в истории японского бокса, так как впервые сойдутся два бойца из Японии, которые входят в топ-10 рейтинга P4P. По его словам, бой привлечет внимание всей страны.

27 декабря в Эр-Рияде Иноуэ встретится с Давидом Пикассо (32-0-1, 17 КО), а Накатани – с Себастьяном Эрнандесом (20-0, 18 КО).