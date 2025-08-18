Олег Гончар

Тренер британского боксера супертяжелого веса Диллиана Уайта (31-4, 21 КО) Бадди Макгирт прокомментировал поражение своего подопечного от Мозеса Итаумы (13-0, 11 КО) в первом раунде на вечере бокса в Эр-Рияде, передает Seconds Out.

Макгирт заявил, что Уайт после нокаута чувствует себя нормально, хотя сначала был подавлен.

«Диллиан извинился, но я сказал: не за что. Это спорт, такое бывает. Ты вышел и сделал все, что мог. Он всегда готов к вызовам и сражается с кем угодно. Никто не хотел драться с Итаумой — Диллиан согласился». Бадди Макгирт

Тренер также рассказал, что Уайт получил травму за несколько недель до боя, но решил выступить.

