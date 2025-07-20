Турки нашел соперника для Усика после победы в реванше с Дюбуа
Это непобежденный британец
около 2 часов назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх поделился мыслями относительно следующего боя трехкратного абсолютного чемпиона мира украинца Александра Усика (24-0, 15 КО) после победы над британцем Даниэлем Дюбуа (22-3, 21 КО) в реванше.
«Хочу побачити Усика проти Ітауми.
Це саме той поєдинок».
20-летний Мозес Итаума в апреле 2025 года нокаутировал Майка Балогана, а в августе встретится с Диллианом Уайтом.
Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.
Статистика ударов в реванше Усик – Дюбуа: Александр превзошел британца
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