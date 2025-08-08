Денис Седашов

Американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) в интервью программе The Fighter's Voice отметил, что не собирается отступать и готов к новым вызовам в карьере.

Одним из возможных соперников он назвал бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

В боксе происходит много интересных событий, разные люди организуют большие бои в нужное время, и я с нетерпением их ожидаю. У меня нет времени отступать. У нас есть четкий стратегический план, и мы следуем ему. Но если придется пойти на определенные компромиссы, чтобы достичь цели — мы это сделаем. Я ветеран в этом спорте и люблю то, чем занимаюсь. Деонтей Уайлдер

Уайлдер спрогнозировал результат мегабоя Канело – Кроуфорд.