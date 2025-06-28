Уайлдер зізнався, за кого вболівав у протистоянні Усик – Ф'юрі
Деонтей считал, что стиль украинца принесет Александру победу
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) в интервью Ring Magazine высказался о поединках Александра Усика (23-0, 14 KO) и Тайсона Фьюри (34-2-1, 24 KO):
Я (болел за Усика, чтобы он победил Фьюри). Я знал его возможности и его мастерство. Я говорил людям перед первым боем, что Усик победит, исходя из его стиля. Я выбирал своего фаворита, и это не имело ничего общего с (моим соперничеством с Фьюри). И после того, как Усик победил Тайсона впервые, я знал, что во втором поединке будет легче. Я рад за Усика.
Деонтей признался, что много раз думал о завершении карьеры.