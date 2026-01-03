Усик бросил вызов боксеру, бой с которым хотел бой еще в 2020 году
В команде украинца признались, почему выбор пал на Уайлдера
11 минут назад
Фото: Getty Images
Участник команды Александра Усика (24-0, 15 КО) Сергей Лапин рассказал rtfight.com, как у украинца возникла идея в следующем поединке встретиться с Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО):
Идея боя с Вайлдером в США появилась у Александра еще в 2020 году. К сожалению, тогда обстоятельства не сложились – не все зависело от нас, и уровень организационной готовности просто не позволял провести этот поединок так, как он того заслуживал. Сейчас ситуация другая – как по масштабу, так и по возможностям.
