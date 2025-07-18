Михаил Цирук

Ну что ж, дождались. Вечер субботы, в который во второй раз за последние 14 месяцев может определиться абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, и во второй раз им может стать наш Александр Усик, уже совсем близко.

Уверенность в успехе украинца в этот раз какая-то очень высокая. Если перед боями против Тайсона Фьюри болельщики имели определённые опасения, то сейчас же все, такое впечатление, готовятся к победе. Но не кажутся ли эти ожидания преждевременными, и действительно ли у Дюбуа так мало шансов, как об этом многие говорят?

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Усик - безоговорочный фаворит? Да, но есть нюансы

Даниэль Дюбуа, возможно, имеет самый мощный удар среди всех бойцов в супертяжёлом весе, он точно сильнее, чем у Усика, и спорить с этим фактом просто бессмысленно. Однако что стоит удар, когда ты не можешь его нанести в цель? Своей подвижностью Усик способен нивелировать все преимущества соперника и лишить его главного оружия.

Кроме того, украинец кажется не только значительно подвижнее, но и значительно умнее как боксёр. Это не оскорбления Дюбуа, просто скорость и качество принятия решений у Александра значительно выше. В общем, Усик значительно более уравновешенный и качественный боксёр. Молодой великан из Британии действительно обладает выдающимся джебом, однако касательно остальных характеристик этой машины – есть вопросы.

Даниэль слишком неповоротлив для противостояния с Усиком и имеет, по сути, только один козырь. У Усика их значительно больше. Один американский любитель праздновать победу на Кубке Чемпионов вместе с Челси сказал бы, что у британца нет карт на руках. Однако, если бы в спорте сильнейший всегда побеждал слабейшего, было бы слишком неинтересно, и всё это вообще не имело бы смысла.

Не можешь противостоять Усику в своём стиле – измени стиль. Фактически, это единственный выход из ситуации для Дюбуа. Осторожный, закрытый, силовой бокс с множеством мелких фолов, клинчами при первой же возможности и толкотнёй у канатов – едва ли не единственный шанс на успех для Даниэля.

Британцу нужно свести количество бокса в этом поединке к минимуму, ведь в открытом бою с Усиком шансы близки к нулю. И если ему это удастся, мы увидим достаточно сухой и не очень зрелищный поединок, но с интригой до последних секунд.

На руку Дюбуа сыграет и фактор домашней арены, который, возможно, повлечет за собой еще и фактор домашнего судейства. Если бы тот же удар ниже пояса, который Даніель нанес во Вроцлаве, произошел на Уэмбли, совсем не факт, что решение рефери было бы таким же. Поэтому Усику стоит быть готовым к тому, что на часть мелких грязных приемчиков оппонента судьи могут закрывать глаза.

Donʼt push the horses

Финальная пресс-конференция, которая подарила миру бокса еще один мем от Усика, шла довольно спокойно и планово, пока между сторонами боксеров не началась перепалка. Тренера Дюбуа Дона Чарльза попросили ответить на слова менеджера Усика Эгиса Климаса о том, что главная уязвимость британца – это ум, и его невозможно натренировать за два года. Чарльз заявил, что Климас, наверное, проспал три последних боя его подопечного, на что Эгис ответил, что пока он спал, Усик дважды победил Фьюри.

Ну а далее Усик прервал перепалку чрезвычайно уместным советом не гнать лошадей. Да и правильно, нечего лезть вперед батьки в пекло и делить шкуру неубитого медведя. Лучше уже сделать дело и гулять смело. А другие высказывания боксеров перед поединком мы собрали здесь.

Однако фраза Усика перед этим историческим поединком действительно очень уместна. Не стоит приписывать Александру победу до начала боя, ой как не стоит. Впереди у нашего чемпиона очень много тяжелой работы, и только после того, как она будет выполнена, он сможет во второй раз за чуть больше чем год стать королем мирового бокса.

Сможет ли «Динамит» одолеть непобедимого «украинского Кота»? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику — коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

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