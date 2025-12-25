Владимир Кириченко

Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров независимо от весовой категории.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) поднялся на первую строчку после того, как Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) завершил карьеру.

В топ-10 поднялся чемпион мира по версиям WBA и WBO в минимальном весе Оскар Колласо (13-0, 10 KO).

Рейтинг P4P от The Ring:

1 (2). Александр Усик

2 (3). Наоя Иноуэ

3 (4). Джесси Родригес

4 (5). Дмитрий Бивол

5 (6). Артур Бетербиев

6 (7). Дзунто Накатани

7 (8). Шакур Стивенсон

8 (9). Давид Бенавидес

9 (10). Девин Хэйни

10 (-). Оскар Колласо

Напомним, WBO исключила украинца Владислава Сиренко из обновлённого рейтинга.