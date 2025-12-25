Усик — на вершині рейтинга P4P от The Ring, Кроуфорд уступил своё место
Топ-3 замкнул непобежденный американец
около 1 часа назад
Александр Усик / Фото - ВВС
Журнал The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров независимо от весовой категории.
Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в хэвивейте украинец Александр Усик (24-0, 15 КО) поднялся на первую строчку после того, как Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) завершил карьеру.
В топ-10 поднялся чемпион мира по версиям WBA и WBO в минимальном весе Оскар Колласо (13-0, 10 KO).
Рейтинг P4P от The Ring:
1 (2). Александр Усик
2 (3). Наоя Иноуэ
3 (4). Джесси Родригес
4 (5). Дмитрий Бивол
5 (6). Артур Бетербиев
6 (7). Дзунто Накатани
7 (8). Шакур Стивенсон
8 (9). Давид Бенавидес
9 (10). Девин Хэйни
10 (-). Оскар Колласо
Напомним, WBO исключила украинца Владислава Сиренко из обновлённого рейтинга.