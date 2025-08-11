Олег. Гончар

Украинский боксер Александр Усик, который является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, занял лишь 12-е место в новом рейтинге лучших боксеров мира по версии издания BoxRec.

После победы в реванше над Даниэлем Дюбуа Усику удалось подняться с 16-го места на 12-е.

Лидером рейтинга является японец Наоя Иноуэ, а вторым идет мексиканец Сауль Альварес. Третья позиция у японца Дзюнто Накатани.

