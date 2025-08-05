Сергей Лапин, директор команды абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), для World Boxing News рассказал, возможен ли бой его подопечного с бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (44-4-1, 43 КО).

«Бой с Уайлдером потенциально возможен, но все зависит от обстоятельств. На данный момент он даже не является обязательным претендентом.

Уайлдер остается одним из самых мощных панчеров в боксе, но очевидно, что он на распутье. Тем не менее, было бы ошибкой не учитывать его – он непредсказуем, и это делает его опасным».