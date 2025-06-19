Владимир Кириченко

39-летнего непобежденного российского боксёра, родившегося в Чечне, Абу Юсупова (9-0-1, 7 КО) убили на вокзале в Германии. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

Сообщается, что инцидент произошел в прошлый вторник, 10 июня. Юсупов вступил в конфликт на вокзале в берлинском районе Гезундбруннен. Во время ссоры Абу получил смертельное ножевое ранение в шею. Другие детали трагедии неизвестны.

Всемирный боксерский совет (WBC) отреагировал на смерть чеченского боксёра:

«WBC скорбит в связи со смертью Абу Юсупова. У Абу осталась жена и трое маленьких детей. Его история упорства и любви к боксу навсегда останется в нашем спорте. Вся семья WBC и её президент Маурисио Сулейман выражают наши глубокие соболезнования семье и друзьям Абу в это трудное время».

Юсупов в своих боях выступал под флагом Германии. Дебютировал в профессионалах в 2020 году. Последний бой провёл в январе 2025 года и победил по судейскому решению Георгия Канделаки.

Ранее стало известно, что WBC за день до боёв Гран-при изменила соперников четырём украинцам.