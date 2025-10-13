Олег Гончар

Тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда Браян Макинтайр поделился мыслями о возможном завершении карьеры американца. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

«Хочу, чтобы он провел время с семьей. Его долго не было дома, и это давит на вас. Должен ли он завершить карьеру? Эта победа над Саулем Альваресом выглядела так легко, черт, вы понимаете, он может провести еще два-три боя. В тренировочном лагере нам приходится сложнее». Брайан Макинтайр

Кроуфорду 38 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2008 году и был чемпионом мира в пяти весовых категориях.

Напомним, тренер Кроуфорда назвал Энниса середняком после дебюта в новом весе.