Уайлдер: «Бой с Джошуа обязательно состоится — мы еще в игре»
По словам американца, оба еще не сказали последнего слова в боксе
1 день назад
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) заявил, что его потенциальный бой против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) остается реальным и обязательно состоится. Слова приводит Seconds Out.
Бой с Джошуа точно будет. Мы все еще в игре, мы активны, и наши пути обязательно пересекутся.
По словам Уайлдера, в современном боксе появились новые люди, которые готовы организовывать топовые поединки именно тогда, когда это нужно, и он с нетерпением ждет своего шанса.
В этом бизнесе я уже ветеран. У нас есть четкий план, которого мы придерживаемся. Но если придется выбрать более короткий путь к большому бою — мы готовы. Я наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры.
Бывший тренер Уайлдера прокомментировал конец сотрудничества: «Я не был удивлён».