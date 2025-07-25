Денис Седашов

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 КО) заявил, что его потенциальный бой против Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) остается реальным и обязательно состоится. Слова приводит Seconds Out.

Бой с Джошуа точно будет. Мы все еще в игре, мы активны, и наши пути обязательно пересекутся. Деонтей Уайлдер

По словам Уайлдера, в современном боксе появились новые люди, которые готовы организовывать топовые поединки именно тогда, когда это нужно, и он с нетерпением ждет своего шанса.

В этом бизнесе я уже ветеран. У нас есть четкий план, которого мы придерживаемся. Но если придется выбрать более короткий путь к большому бою — мы готовы. Я наслаждаюсь каждым мгновением своей карьеры. Деонтей Уайлдер

Бывший тренер Уайлдера прокомментировал конец сотрудничества: «Я не был удивлён».