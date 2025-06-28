Бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер (44-4-1, 43 KO) высказался о победе над Тайреллом Херндоном (24-6, 15 KO). Слова американца приводит fightnews.info:

Я чувствую себя прекрасно. Герндон был крепким парнем. Я ценю проделанную работу. У меня было много времени, чтобы собраться в психологическом, физическом и эмоциональном плане. Для меня это был долгий путь. Я просто рад снова вернуться на ринг.

Знаю, что я не дал всем то, что они действительно хотели увидеть, но в процессе мы будем становиться лучше. Это новое начало для меня. Я буду становиться все лучше и лучше – я вам это обещаю.